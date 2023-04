Ufficializzate le date delle semifinali di Champions League

Sono state ufficializzate le date per le semifinali di Champions League. Il derby tra Milan e Inter si disputerà il 10 maggio alle ore 21 con i rossoneri in casa e il ritorno martedì 16 maggio sempre alle ore 21 ma stavolta con i nerazzurri come squadra di casa. L’altra sfida tra Real Madrid e Manchester City l’andata si giocherà in terra spagnola il 9 maggio mentre il ritorno in Inghilterra sarà il 17 maggio, entrambe le sfide alle ore 21.