Ufficiali le date della prossima Serie A: via il 24 agosto, chiusura il 24 maggio

La Lega Calcio ha ufficializzato le date del prossimo campionato di Serie A: il via è previsto per domenica 24 agosto con anticipi sabato 23, la chiusura avverrà domenica 24 maggio. Ricordiamo che la stagione sarà condizionata dal Mondiale per Club di giugno che vedrà la partecipazione di due club italiani: Inter e Juventus.