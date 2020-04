Ufficiale: la Premier League non riprenderà a maggio

Nel corso della riunione di oggi fra la FA, la Premier League e i rappresentanti dei club, si è parlato anche dell’eventuale ripresa del campionato. La decisione a cui sono convenute le parti, come recita un comunicato diramato dalla stessa Premier League, è quella di non riprendere ai primi di maggio – come si era ipotizzato – ma solamente “quando sarà sicuro. La data di ripartenza è costantemente sotto osservazione da parte dei club e dei soggetti coinvolti.” Inoltre, i club discuteranno con i loro calciatori la possibilità di tagliare del 30% gli stipendi dei loro tesserati, mentre la FA ha disposto fondi complessivi di 125 milioni di sterline per aiutare i club.

Premier League clubs also agreed: – Financial sum to support the NHS, communities, families and vulnerable groups during the COVID-19 pandemic

– Advance funds to support @EFL & National League sides

– Player wage consultation More: https://t.co/Tv9Leq4GGp #WeAreOneTeam — Premier League (@premierleague) April 3, 2020

