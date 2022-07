Il portiere del Bologna Francesco Bardi, rinnova per un’altra stagione con il Bologna. A darne l’annuncio il sito ufficiale del club con un comunicato. “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Francesco Bardi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione per un ulteriore anno”.

Foto: Sito Bologna