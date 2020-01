Szymon Żurkowski è un nuovo giocatore dell’Empoli. Il centrocampista, classe 1997, ha disputato appena 2 partite in stagione con la Fiorentina. Come reso noto dal club, “l’Empoli FC ha comunicato di aver acquisito raggiunto l’accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Szymon Żurkowski“.

Foto: Twitter Empoli