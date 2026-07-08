Ufficiale: Zlatko Dalic non è più il commissario tecnico della Croazia

08/07/2026 | 14:03:52

E’ ufficiale: Zlatko Dalic non è più il commissario tecnico della Croazia. Dopo nove anni si conclude l’avventura del classe ’66 alla guida della nazionale balcanica. La Federcalcio croata (HNS) ha annunciato la separazione con un comunicato sui propri canali ufficiali ringraziando il tecnico per gli anni passati insieme: “L’umile arrivo. Un viaggio memorabile. Un addio orgoglioso. Dopo quasi nove anni, il selezionatore Zlatko Dalić ha deciso di concludere la sua incredibilmente fruttuosa era alla guida dei Vatreni. Grazie per tutto – le vittorie, i successi, le posizioni, le medaglie, la solidarietà, il rispetto e la combattività sempre decisa per la Croazia in campo e fuori. I risultati parlano da soli del tipo di allenatore e persona che sei, e del rispetto che hai per giocatori, tifosi e avversari”.

Foto: Instagram Dalic