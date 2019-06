Ufficiale: Zironelli è il nuovo allenatore del Modena. Salvatori sarà il ds del club

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Modena ha annunciato “di aver scelto come direttore sportivo Fabrizio Salvatori e di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mauro Zironelli. Entrambi in passato hanno vestito la maglia gialloblù da calciatori.

Fabrizio Salvatori. Pesarese di nascita, dopo una carriera da calciatore, anche a Modena nel 1978/1979, Salvatori ha cominciato il suo percorso da direttore sportivo lavorando per Vis Pesaro, Pistoiese, Ascoli, Perugia, Torino, Bologna e Padova. La sua ultima esperienza da dirigente è a Trapani nel 2018.

Mauro Zironelli. E’ nato a Thiene nel 1970, da calciatore ha indossato le maglie di: Lanerossi Vicenza, Fiorentina, Pescara, Chievo Verona, Venezia, Thiene e Montecchio Maggiore. E’ stato anche al Modena nella stagione 2001/2002. Ha allenato le giovanili di Vicenza e Bassano. La sua carriera è proseguita all’Abano, successivamente alla Sacilese, ancora l’Altovicentino, il Mestre per due stagioni ed infine l’anno scorso sulla panchina della Juventus Under 23 in serie C.

Presentazione. Domani mattina, ore 11.30, il direttore sportivo e l’allenatore verranno presentati allo stadio Braglia, insieme a loro il direttore generale Roberto Cesati”.

