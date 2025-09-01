Ufficiale: Zinchenko lascia l’Arsenal e va al Nottingham Forest

01/09/2025 | 23:43:52

Il Nottingham Forest ha ufficializzato l’innesto di Oleksandr Zinchenko dall’Arsenal. L’esterno sinistro ucraino, 28 anni, si trasferisce con la formula del prestito.

Il CEO del club, Ross Wilson, ha dichiarato: “Il pedigree di Alex parla da solo. È stato un elemento fondamentale di una squadra di grande successo come il Manchester City e ha giocato un ruolo importante per l’Arsenal negli ultimi anni. Porta un’esperienza inestimabile al Nottingham Forest e siamo lieti che completi i nostri acquisti quest’estate. Abbiamo lavorato intensamente per tutta l’estate per assicurarci di avere una squadra competitiva, un mix di giovani ed esperti, pronta a competere in tutte le competizioni. Alex è un’ottima aggiunta alla squadra e siamo certi che avrà un grande impatto, dentro e fuori dal campo”.

Foto: X Nottingham Forest