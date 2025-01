Ufficiale: Zerbin dal Napoli al Venezia

Il suo debutto tra i professionisti avviene nella stagione 2018-19 con la maglia della Viterbese, con cui vince la Coppa Italia di Serie C. Successivamente, prosegue il suo percorso di crescita con le esperienze al Cesena e alla Pro Vercelli, fino al trasferimento in prestito in Serie B al Frosinone nell’estate del 2021, dove realizza 9 gol in 31 partite.