Alla vigilia della sfida con la Juventus, importante rinnovo in casa Zenit. Il club russo ha annunciato il prolungamento del contratto di Wilmar Barrios fino al termine della stagione 2025-2026.

📝 @wilmarBarrios8 signs a new deal with the club until the end of the 2025/26 seasonhttps://t.co/d7TgmkQn15 pic.twitter.com/xNs9hUIMz3

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) October 19, 2021