Ufficiale: Zeballos nuovo giocatore del Monza

01/09/2026 | 19:57:13

Zeballos al Monza, il comunicato ufficiale: “Exequiel Zeballos è un nuovo calciatore del Monza. L’attaccante argentino, proveniente dal Boca Juniors, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2030.

Nato a Santiago del Estero il 24 aprile 2002, all’età di 12 anni approda al Settore Giovanile del Boca Juniors, di cui diventa nel 2018 il più giovane calciatore a firmare un contratto da professionista.

L’esordio ufficiale arriva il 29 novembre 2020 nell’incontro di Copa Diego Armando Maradona contro il Newell’s Old Boys.

Nel 2022 vince Campionato, Supercoppa e Copa de la Liga Profesional con il Boca Juniors, con cui colleziona complessivamente 140 partite e 16 reti, facendo sognare i tifosi con dribbling, gol e magie.

Attaccante esterno in grado di giocare su entrambe le fasce e anche sulla trequarti con creatività, Zeballos è pronto a vivere la sua prima emozionante avventura in Italia con la maglia del Monza. Benvenuto Exequiel!”

foto sito monza