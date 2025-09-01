Ufficiale: Zè Pedro nuovo giocatore del Cagliari

01/09/2025 | 21:56:11

Zè Pedro è un nuovo giocatore dal Cagliari, è ufficiale: “Il Cagliari Calcio annuncia l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore José Pedro da Silva Figueiredo Freitas, noto come Zé Pedro, dal Porto. Firma sino al 30 giugno 2028 con opzione di prolungamento a favore del Club per un’ulteriore stagione. Classe 1997, Zé Pedro è un difensore centrale dotato di struttura fisica ma anche rapidità, caratteristiche che lo rendono impiegabile anche sulla destra, indipendentemente dal fatto che si giochi con una retroguardia a tre o a quattro. Originario di Guimaraes, Zé Pedro ha mosso i primi passi tra Vitória Guimarães, Os Sandinenses, Vizela (con cui colleziona le prime presenze da professionista nel 2015/16) e Torcatense (23 presenze, 1 gol nella stagione 2016/17). Vestirà poi le maglie di Fafe, Sporting Braga U23 (27 presenze, 1 gol tra il 2018 e il 2020) ed Estrela Amadora (12 presenze, 1 gol nel 2020/21). L’approdo di Zé Pedro ai Dragões del Porto è del 2021. Il ruolino è di 75 presenze e 5 gol con la formazione B dei biancoblù portoghesi, 50 con 2 reti all’attivo con la Prima squadra. Il 29 settembre 2023 il debutto nel massimo campionato lusitano (in casa del Benfica in una delle classiche del calcio portoghese), il 25 settembre 2024 arriva anche l’esordio in Europa League (90’ in casa del Bodø/Glimt, 5 presenze totali nell’ultima edizione della competizione). Nella stagione in corso ha preso parte a due delle tre gare disputato sin qui dal Porto, mentre nello scorso giugno aveva giocato interamente le sfide dei Mondiali per Club negli Stati Uniti contro Palmeiras, Miami e Ahly SC. Ora per Zé Pedro si aprono le porte del calcio italiano e della Serie A. Un rinforzo dal Portogallo per la difesa rossoblù. Benvenuto in Sardegna, Zé Pedro!”

FOTO: Sito Cagliari