Ufficiale: Zauli risolve consensualmente col Sudtirol

Come anticipato, è terminata, dopo neanche due mesi, l’esperienza di Lamberto Zauli sulla panchina del Sudtirol. Ecco il comunicato apparso sul sito del club: “FC Südtirol comunica che, in seguito a visioni sportive diverse le strade con l’allenatore Lamberto Zauli si dividono consensualmente. La guida tecnica della squadra viene temporaneamente affidata al vice allenatore Leandro Greco e allo staff tecnico in carica. Al mister un ringraziamento e i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale sportiva”.