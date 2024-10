Ufficiale: Zauli è il nuovo allenatore del Perugia. Il comunicato

Il comunicato:

Lamberto Zauli è il nuovo allenatore del Perugia Calcio.

Zauli, che ha firmato un contratto, conta quasi 400 panchine da allenatore professionista e proviene dall’esperienza di tre anni alla Juventus privilegiando il lavoro con i giovani e a seguire un’altra esperienza per un anno e mezzo sulla panchina del Crotone.

Insieme a lui viene ufficializzato l’allenatore in seconda Andrea Costa.

Ricordiamo che Lamberto Zauli è stato un ex trequartista di talento con trascorsi in club prestigiosi come Vicenza (dove arrivò in semifinale di Coppa delle Coppe contro il Chelsea), Palermo, Sampdoria e Bologna, con oltre 300 presenze e 48 gol tra Serie A e B.

Oggi alle ore 15 il tecnico dirigerà il primo allenamento (porte aperte).

Alle ore 17:30 verrà presentato alla stampa.

Benvenuto in biancorosso Lamberto!