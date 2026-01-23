Ufficiale: Zätterström nuovo giocatore del Genoa

23/01/2026 | 19:02:44

Il Genoa ha annunciato l’arrivo di Zätterström: “Genoa CFC comunica di aver formalizzato con Sheffield United FC l’arrivo del difensore Nils Erik Ulf Zätterström. Il trasferimento è stato definito con la formula del prestito e il club si è assicurato l’opzione per esercitare, alla fine della stagione sportiva, l’acquisizione dei diritti sportivi a titolo definitivo” si legge nel comunicato ufficiale del club ligure.

foto sito genoa