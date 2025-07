Ufficiale: Zaro nuovo giocatore del Cesena

16/07/2025 | 13:10:53

Il Cesena annuncia l’arrivo di Zaro, il comunicato ufficiale del club: “Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Modena FC le prestazioni sportive del difensore Giovanni Zaro. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Classe 1994, Zaro cresce nei settori giovanili di Pro Patria, Albinoleffe e Inter, ma è a Busto Arsizio che nel 2013 esordisce in Lega Pro, disputando in totale sei stagioni con la maglia biancoblu. Nella stagione 2019/2020 si trasferisce al Modena FC, sempre in terza serie, mentre due anni più tardi passa al FC Südtirol con cui vince il Campionato di Serie C e, all’esordio in Serie B, raggiunge la fase finale dei playoff promozione. Nell’estate del 2023 Zaro torna a vestire la maglia del Modena FC, collezionando 72 presenze negli ultimi due campionati cadetti, per un totale di quasi 300 partite tra i professionisti. Benvenuto in Romagna Giovanni!”

FOTO: Sito Cesena