Rinnovo importantissimo in casa Cagliari: tramite i propri canali social il club sardo ha annunciato il prolungamento del classe ’99 Gabriele Zappa fino al 2030. In questa stagione il difensore classe ’99 si è messo in luce con un totale di 21 presenze in campionato con anche 2 gol all’attivo.

Foto: Instagram Zappa