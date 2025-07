Ufficiale: Zampano è un nuovo giocatore del Modena

08/07/2025 | 17:45:31

Il Modena FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Zampano, esterno classe 1993, che porta alla corte di Andrea Sottil esperienza e mentalità vincente. Si è legato al club con un contratto biennale con opzione per il 3° anno.

Giocatore duttile e completo, Zampano nasce come terzino destro ma può agire su entrambe le corsie, anche in un sistema a cinque.In carriera ha collezionato oltre 400 presenze da professionista, di cui 266 in Serie B e 91 in Serie A, confezionando anche 46 assist totali, a conferma della sua efficacia offensiva e della continuità di rendimento. Esperto di promozioni in Serie A, ne ha già ottenute tre: con il Pescara nella stagione 2015/16, con il Frosinone nel 2019/20 e infine con il Venezia nel 2023/24, tutte e tre arrivate grazie alla vittoria dei playoff. Nato a Genova e cresciuto nel vivaio della Sampdoria, Zampano ha mosso i primi passi tra i professionisti con la Virtus Entella. Da lì ha avuto una crescita costante che lo ha portato ad affermarsi in Serie B con la Juve Stabia. Il salto di qualità arriva con il Pescara, dove diventa titolare fisso e contribuisce da protagonista alla promozione in Serie A nella stagione 2015/16. Con gli abruzzesi colleziona oltre 100 presenze tra campionato e coppe, trovando anche la prima rete tra i professionisti.

Nel 2018 passa all’Udinese, facendo ritorno nella massima serie, quindi prosegue con il Frosinone, altra tappa importante della sua carriera, culminata con una nuova promozione e stagioni giocate da titolare, per un totale di 122 presenze.

Nel 2022 approda al Venezia, dove rimane per tre stagioni, collezionando 99 presenze ufficiali tra campionato, playoff e Coppa Italia. In laguna si afferma non solo per il rendimento in campo, ma anche per la sua leadership, tanto da essere nominato capitano della squadra nella seconda parte della stagione 2024/25 nel campionato di Serie A.



Foto: facebook Modena