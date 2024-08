Ufficiale: Zammarini è un nuovo giocatore della Spal

Dopo aver salutato nella giornata di ieri la sua ex squadra, il Catania, Roberto Zammarini diventa un nuovo giocatore della Spal: “Spal comunica di aver sottoscritto un contratto biennale, fino al 30.06.2026, con il centrocampista classe ’96 Roberto Zammarini. Cresciuto nel settore giovanile del Mantova, esordisce con la squadra lombarda in Serie C nella stagione 2014-15. L’anno successivo, giocato in Serie B col Pisa, colleziona 10 presenze sotto la guida di Gennaro Gattuso, all’epoca l’allenatore dei nerazzurri. Nel gennaio del 2018 sposa per la prima volta la causa del Pordenone con cui conterà 158 apparizioni totali. Tra i protagonisti della promozione in Serie B nel 2019, Zammarini si è distinto a Pordenone per la sua duttilità tattica. Negli anni con i ramarri il “Jolly” ha ricoperto ben tre ruoli: trequartista, mezzala e terzino di destra. Nell’ultima stagione trascorsa a Catania conquista la Coppa Italia Serie C con la formazione siciliana: per lui anche l’assist per Cicerelli nella finale di ritorno che ha contribuito alla vittoria finale dei rossoblù”.

Foto: instagram Spal