Ufficiale: Zago non è più il ct della Bolivia

La Copa America ha portato a delle conseguenze anche sulla panchina. Infatti Antonio Carlos Zago non è più il commissario tecnico della Bolivia, lo ha annunciato la federazione con un post su Instagram. Ecco quanto scritto: “La Federazione Boliviana di Calcio ringrazia il professor Antonio Carlos Zago per il suo passaggio al fianco de La Verde. Gli auguriamo il meglio da qui in avanti“. Foto: instagram Bolivia