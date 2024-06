Ufficiale: Zagaritis, dopo 3 anni a Parma, riparte dall’Almere City

Vasilios Zagaritis dopo 3 anni al Parma, riparte dall‘Almere City che lo ha tesserato a parametro zero.

Il terzino sinistro classe 2001 ha infatti firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo con il club che nell’ultima Eredivisie ha chiuso al tredicesimo posto come si legge sul sito del club. “Credo nel progetto su cui si sta lavorando ad Almere e giocare ai massimi livelli nei Paesi Bassi è una cosa che ho voluto fortemente- spiega il greco – Il gioco qui è sempre è molto offensivo, le squadre concedono molto spazio per giocare a calcio”.