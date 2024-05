Ufficiale: Zaffaroni lascia la Feralpisalò

Si dividono le strade tra il tecnico Marco Zaffaroni e la FeralpiSalò. Di seguito il comunicato: “Feralpisalò comunica che nella prossima stagione non proseguirà il rapporto di collaborazione con mister Marco Zaffaroni. Feralpisalò ringrazia Marco Zaffaroni per aver guidato con dedizione e professionalità la Prima Squadra verdeblù incarnando fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club. La società estende il ringraziamento anche ad Alessandro Gazzi”.

Il trainer ha così salutato la società: “Ringrazio i Leoni del Garda per l’opportunità ed esprimo gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff inviando un pensiero speciale ai tifosi verdeblù che non hanno mai smesso di supportare la squadra durante questo intenso percorso. Sono orgoglioso dell’atteggiamento, dell’attaccamento e della caparbietà che abbiamo sempre messo in campo. Non è finita come speravamo, ma questo club saprà ripartire da solide fondamenta. Buona fortuna, Feralpisalò”.

