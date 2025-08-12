Ufficiale: Zabarnyi nuovo giocatore del PSG

12/08/2025 | 10:49:08

Colpo Zabarnyi per il PSG, che ha annunciato l’acquisto del giocatore del Bournemouth: “Il Paris Saint-Germain è lieto di accogliere Illia Zabarnyi. Il difensore centrale di 22 anni, che indosserà la maglia numero 6, diventa così il primo giocatore ucraino nella storia del club. Nato a Kiev (Ucraina) il 1º settembre 2002, Illia Zabarnyi è cresciuto nella capitale ucraina. Ha mosso i primi passi calcistici nell’Accademia giovanile della Dinamo Kiev, il club della sua città, sotto la guida degli ex nazionali ucraini Serhiy Bezhenar e Artem Yashkin. Dopo essersi messo in mostra con le giovanili, con cui ha disputato la Youth League nel 2019, Zabarnyi debutta tra i professionisti l’11 settembre 2020 in Premier Liga (campionato ucraino) contro il Desna Tchernihiv. Pochi giorni dopo gioca la sua prima partita di Champions League, battendo l’AZ Alkmaar nel terzo turno di qualificazione, prima di affrontare Juventus e Barcellona nella fase a gironi. Già molto solido in difesa, Zabarnyi eccelle anche nel gioco aereo e segna il suo primo gol di testa il 25 aprile 2021 contro l’Inhoulets Petrove. In campo internazionale colleziona 12 presenze in Champions League e 9 in Europa League nonostante la giovane età. Diventato un pilastro della Dinamo Kiev, con cui vince campionato, Coppa e Supercoppa d’Ucraina, si distingue per la capacità di leggere il gioco e la solidità nei duelli, qualità che lo rendono uno dei talenti più promettenti del Paese. Il 31 gennaio 2023 si trasferisce in Premier League al Bournemouth, con cui debutta il 4 aprile 2023 contro il Brighton. Nella stagione 2023-2024 conferma le sue qualità fisiche e la precisione in fase di impostazione: disputa 37 partite di campionato e viene eletto “Giocatore della stagione” dai tifosi. Si afferma così come leader difensivo, contribuendo alla storica 9ª posizione del club e al record di punti in Premier League. In nazionale debutta il 7 ottobre 2020 allo Stade de France contro la Francia, a soli 18 anni, diventando il secondo più giovane esordiente della storia dell’Ucraina dietro a Sergiy Rebrov. Nel giugno 2021 viene convocato dal ct Andrij Ševčenko per l’Europeo, dove gioca un ruolo chiave fino ai quarti di finale. È presente anche all’Europeo dello scorso anno, disputando per intero le tre gare del gruppo E. A soli 22 anni conta già 49 presenze e 3 gol, ed è un punto fermo della difesa ucraina. Con il suo arrivo, il PSG porta a 51 il numero di nazionalità rappresentate nella sua storia. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain: “Siamo felici di continuare a rafforzare il nostro collettivo con la firma di Illia Zabarnyi. Illia è un giocatore internazionale di talento e un grande professionista – darà un contributo importante a tutto ciò che stiamo costruendo a lungo termine al Paris Saint-Germain.” Illia Zabarnyi:

“Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain, il miglior club del mondo, con il miglior progetto. Sono qui per dare tutto quello che ho in campo e non vedo l’ora di fare il mio debutto e conoscere i tifosi.”

FOTO: Sito PSG