Ufficiale: Yoshida, nuova esperienza allo Schalke per l’ex Sampdoria

Dopo aver terminato la sua avventura alla Sampdoria, per il giapponese Maya Yoshida è tempo di ripartire. La sua nuova esperienza è lo Schalke in Germania. L’annuncio è arrivato direttamente tramite i social del club tedesco. Il nipponico ha firmato per fino al 2023.

🇩🇪 Willkommen auf Schalke, @MayaYoshida3!

🇯🇵 シャルケへようこそ、吉田麻也! Maya Yoshida verteidigt ab sofort für den #S04 und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 📝 — FC Schalke 04 (@s04) July 5, 2022

Foto: Twitter Schalke