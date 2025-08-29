Ufficiale: Yeremy Pino al Crystal Palace

29/08/2025 | 15:34:10

Yeremy Pino è un nuovo giocatore del Crystal Palace per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il forte centrocampista – 22 anni – nazionale spagnolo ha firmato un contratto quinquennale dopo aver dimostrato di essere uno dei giovani talenti più promettenti della Liga nelle ultime stagioni. Pino indosserà la maglia numero 10 del Palace ed è già disponibile per la partita di Premier League di domenica in trasferta contro l’Aston Villa. Pino ha poi collezionato ben 45 gol in 175 presenze con il Villarreal, oltre a tre gol in 15 presenze con la nazionale maggiore spagnola, tra cui la vittoria da titolare contro la Croazia nella finale della Nations League del 2023. Pino ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui. È un mio sogno arrivare in Premier League, in un club storico come il Crystal Palace, e spero di poter aiutare la squadra”.

foto sito Crystal Palace