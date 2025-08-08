Ufficiale: Yepes è un nuovo giocatore dell’Empoli

Nato a Barcellona il 25 agosto 2002, Yepes cresce nei settori giovanile di Espanyol e Sant Andreu prima di approdare, nel 2018, nel vivaio della Sampdoria. Il percorso di Gerard con i blucerchiati si sviluppa passando dalla Primavera fino alla prima squadra, con il debutto in Serie A che arriva il 22 dicembre 2021 nel pari esterno con la Roma. E proprio contro i giallorossi Yepes segnerà la sua prima rete nei professionisti agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nelle stagioni in Serie B 2023/24 e 2024/25 Gerard colleziona in tutto 65 gare.

Foto: X Empoli