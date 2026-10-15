Ufficiale: Yeboah rinnova con il Venezia

15/10/2026 | 16:33:43

John Yeboah rinnova con il Venezia, il comunicato ufficiale: “Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante John Yeboah, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2030, con opzione di rinnovo in favore del Club per un’ulteriore stagione. Arrivato in laguna nella stagione 2024/25, Yeboah, classe 2000, ha collezionato finora 76 presenze ufficiali con il Venezia FC, realizzando 15 gol e fornendo 13 assist. Nella stagione 2025/26, il suo contributo è stato determinante nel percorso che ha portato il Venezia FC alla promozione in Serie A: tra campionato e Coppa Italia, Yeboah ha chiuso la stagione con 12 gol e 11 assist, confermandosi tra i protagonisti della squadra nel corso della stagione”.

foto sito venezia