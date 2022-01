Ufficiale: Yeboah al Genoa

Il Genoa ha annunciato il suo nuovo colpo di mercato, parliamo di Kelvin Yeboah. Ecco il comunicato dei rossoblu: “Kelvin Yeboah, maglia n° 45, è il nuovo colpo di mercato per l’attacco. È stato prelevato, a titolo definitivo, dallo Sturm Graz. Per lui 11 gol, con 5 assist, in 18 partite della Bundesliga austriaca 21/22, vice-capocannoniere del torneo e titolare in Europa League. Nato ad Accra, in Ghana, il 6 maggio 2000, è cresciuto in Italia e fa parte della Nazionale U21 azzurra. Il suo talento è esploso subito, a livello professionistico, con gli austriaci del Wsg Tirol, confermandosi nello Sturm Graz”.

FOTO: Twitter Genoa