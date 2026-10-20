Ufficiale: Yalcin è il nuovo CT della Turchia. Sostituisce Montella

20/10/2026 | 18:09:24

Sergen Yalcin è il nuovo commissario tecnico della Turchia. Il 54enne prenderà il posto di Vincenzo Montella, esonerato dalla Federazione dopo le quattro sconfitte in altrettante partite in Nations League. Yalcin ha una discreta esperienza, avendo allenato diversi club turchi, fra cui spicca il Besiktas. Alla guida delle Black Eagle, nella stagione 2020/21, ha vinto la Super Lig diventando il primo e unico uomo a vincere il massimo campionato turco sia da giocatore che da allenatore.

Il comunicato: “Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca ha deciso di nominare Sergen Yalçın allenatore della nostra Nazionale durante la riunione di oggi. Sarà firmato un contratto quadriennale con l’allenatore di 53 anni e la sua squadra.

Nato il 5 novembre 1972 a Istanbul, Sergen Yalçın divenne professionista a Beşiktaş, dove iniziò a giocare a calcio nella squadra giovanile. Yalçın, che è tra i talenti più importanti del calcio turco grazie alle sue prestazioni nella squadra bianca e nera, ha indossato anche le maglie di Istanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray e Trabzonspor durante tutta la sua carriera calcistica. Divenne il primo calciatore a giocare per i club Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray e Trabzonspór.

Yalçın trascorse gli ultimi periodi della sua carriera a Etimesgut Şekerspor ed Eskişehirspor. Durante la sua carriera calcistica, vinse 4 campionati di campionato e 2 Coppe di Turchia con il Beşiktaş. Vinse anche 2 campionati e una Coppa di Turchia al Galatasaray.

Sergen Yalçın, che faceva parte della rosa della nostra Nazionale che divenne campione ai Giochi del Mediterraneo del 1993, giocò la sua prima partita nella Nazionale A il 31 agosto 1994. Yalçın, che è stato 37 volte nazionale e ha segnato 5 gol, ha giocato anche negli Europei del 1996 e 2000.

Sergen Yalçın, che continuò a servire il calcio turco come allenatore dopo i successi ottenuti durante il suo periodo da giocatore, proseguì la carriera da allenatore, iniziata nelle infrastrutture di Beşiktaş, a Gaziantepspor (2 volte), Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş (2 volte) e Antalyaspor. Yalçın ha guidato il Beşiktaş, che ha allenato per la prima volta nella stagione 2020/21, alla Superlega e al campionato della Coppa di Turchia. Con questo successo, divenne il primo e unico nome nella storia del Beşiktaş a vincere il campionato della Süper Lig sia come calciatore che come allenatore.

Sergen Yalçın aprirà una nuova pagina nella sua carriera e trasferirà l’esperienza acquisita a livello di club alla nostra squadra Crescent-Star, lavorando d’ora in poi per il successo della nostra Nazionale di calcio.

Come Federazione Calcistica Turca, auguriamo a Yalçın successo nella sua nuova posizione e speriamo che questa decisione sia vantaggiosa per il nostro paese e per la nostra Nazionale”.

Foto: Instagram Turchia