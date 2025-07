Ufficiale: Granit Xhaka è un nuovo giocatore del Sunderland

30/07/2025 | 11:42:33

Granit Xhaka è un nuovo giocatore del Sunderland. Il comunicato: il Sunderland AFC è lieto di annunciare l’ingaggio di Granit Xhaka, operazione soggetta al nulla osta internazionale. Il centrocampista arriva dal Bayer 04 Leverkusen per una cifra non resa nota e ha firmato un contratto triennale con il club, legandosi al Stadium of Light. Protagonista costante ai massimi livelli del calcio nell’ultimo decennio, Xhaka ha collezionato 225 presenze in Premier League con la maglia dell’Arsenal, club con cui ha vinto due FA Cup e di cui è stato anche capitano.

Foto: insta sunderland