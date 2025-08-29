Ufficiale: Xavi Simons è un nuovo calciatore del Tottenham

29/08/2025 | 18:25:46

Xavi Simons è un nuovo giocatore del Tottenham Il 22enne nazionale olandese ha firmato un contratto con il Club londinese per cinque anni (più due opzionali) e indosserà la maglia numero sette. Xavi ha dichiarato: “Sono davvero felice e non vedo l’ora di andare avanti. Lo sogno da molto tempo. È un grande club e quando ho incontrato l’ allenatore ho capito subito che questo era il posto giusto per me. Porterò stile alla squadra, ma anche duro lavoro e disciplina. Voglio fare tutto il possibile per vincere, per la squadra e anche per i tifosi”. L’arrivo di Xavi Simons rappresenta un’opzione di lusso per sopperire alla lunga assenza di James Maddison, infortunatosi di recente. Il prezzo del trasferimento è di 70 milioni di euro, bonus inclusi. Bruciata la concorrenza del Chelsea.

foto sito tottenham