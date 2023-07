Ufficiale: Xavi Simons è un nuovo calciatore del Lipsia

Xavi Simons è un nuovo calciatore del Lipsia, arriva in prestito dal PSG che lo aveva precedentemente riportato in Francia dopo l’esperienza al PSV Eindhoven. Ecco il comunicato ufficiale del club tedesco:

“Xavi Simons (20) è un giocatore dell’RB Lipsia!

Il talentuoso attaccante ha firmato in prestito per una stagione dai campioni di Francia del Paris Saint-Germain. Indosserà la maglia numero 20 dell’RB Lipsia.

Il PSG ha attivato nei giorni scorsi la clausola di riscatto per il 20enne. È tornato in Francia dopo un’incredibile stagione con il PSV Eindhoven, segnando 22 gol e registrando 12 assist in 48 partite ufficiali. Ha concluso la stagione come capocannoniere dell’Eredivisie (19 gol).”

Foto: sito ufficiale Lipsia