Ufficiale: Xavi Espart rinnova con il Barcellona

20/11/2026 | 16:19:55

Xavi Espart rinnova con il Barcellona, il comunicato ufficiale del club: “E’ ufficiale. Xavi Espart ha firmato il suo nuovo contratto e resterà al Barcellona fino al 2030. Questo accordo consolida la sua ascesa fulminea negli ultimi mesi, dopo essere entrato a far parte della prima squadra ed essere diventato un giocatore fondamentale nel ruolo di terzino. La firma è avvenuta presso gli uffici di Spotify al Camp Nou alla presenza del presidente Joan Laporta, e il numero 12 del Barcellona conferma che resterà con il club per altre tre stagioni, come annunciato a ottobre”. Xavi Espart ha espresso la sua gioia per la possibilità di continuare a giocare nel club che ama, dopo aver firmato il contratto. Il giovane blaugrana sogna chiaramente di vincere trofei con la prima squadra, soprattutto la Champions League. Ambizioso e consapevole della strada da percorrere, Espart sa di dover continuare a migliorare, sfruttare al meglio le opportunità, mantenere la fiducia e adottare lo stesso approccio al lavoro che lo ha portato fin qui. Ha raggiunto questo traguardo in un percorso iniziato con il suo ingresso alla Masia nell’estate del 2015. Si è affermato come uno dei centrocampisti più promettenti del settore giovanile blaugrana e da allora si è dimostrato un giocatore molto versatile nel ruolo di terzino in prima squadra. Ha fatto il suo debutto verso la fine della partita di andata degli ottavi di finale di Champions League a St. James’ Park nel marzo di quest’anno, per poi collezionare altre cinque presenze nella scorsa stagione. Ha raggiunto questo traguardo in un percorso iniziato con il suo ingresso alla Masia nell’estate del 2015. Si è affermato come uno dei centrocampisti più promettenti del settore giovanile blaugrana e da allora si è dimostrato un giocatore molto versatile nel ruolo di terzino in prima squadra. Ha fatto il suo debutto verso la fine della partita di andata degli ottavi di finale di Champions League a St. James’ Park nel marzo di quest’anno, per poi collezionare altre cinque presenze nella scorsa stagione”.

foto x barcellona

