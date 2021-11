Ufficiale: Xavi è il nuovo allenatore del Barcellona. Pagata la clausola all’Al Sadd

Ora è ufficiale. Xavi è il nuovo allenatore del Barcellona. Dopo le voci che giravano nei scorsi giorni, l’ex centrocampista spagnolo approda sulla panchina dei blaugrana. A comunicarlo è stata l’ex squadra del tecnico, l’Al Sadd. Il Barcellona ha pagato la clausola riguardante la rescissione del contratto. Ecco il comunicato della squadra del Qatar: “Il club ha raggiunto un accordo sul passaggio di Xavi al Barcellona, che ha pagato la clausola di rescissione del suo contratto. Ci siamo accordati con il Barcellona per una cooperazione pratica nel futuro. Xavi è una parte importante della storia dell’Al Sadd e gli auguriamo buona fortuna”.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

