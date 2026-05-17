Ufficiale: Xabi Alonso nuovo allenatore del Chelsea

17/05/2026 | 10:40:54

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale: “Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Xabi Alonso ad allenatore della prima squadra maschile. Lo spagnolo inizierà il suo incarico il 1° luglio 2026, dopo aver firmato un contratto quadriennale con il Chelsea. Figura tra le più rispettate del calcio moderno, Alonso arriva ai Blues forte della sua esperienza come allenatore ai massimi livelli del calcio europeo, maturata con Real Madrid e Bayer Leverkusen, dove ha guidato il club tedesco alla conquista del primo scudetto della sua storia. La sua nomina riflette la fiducia che il Club ripone nella sua vasta esperienza, nelle sue qualità di allenatore e nel suo modello di gioco, nelle sue doti di leadership, nel suo carattere e nella sua integrità, elementi chiave nella decisione di affidargli la guida della prossima fase del percorso del Chelsea. È considerato non solo un allenatore di calcio eccezionale, ma anche un leader e un partner di comprovata esperienza in diversi ambiti essenziali per la gestione della squadra. In merito alla sua nomina, Xabi ha dichiarato: “Il Chelsea è uno dei club più importanti del calcio mondiale e mi riempie di immenso orgoglio diventare l’allenatore di questo grande club”.

“Dai miei colloqui con la proprietà e i vertici sportivi, è chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e di lottare per i trofei.” “C’è un grande talento in questa squadra e un enorme potenziale in questo club, e sarà per me un grande onore guidarlo. Ora l’attenzione è rivolta al duro lavoro, alla creazione della giusta cultura e alla conquista di trofei.” Il Chelsea Football Club guarda con fiducia alla prossima fase della collaborazione con Xabi, uniti nella determinazione di portare il successo a Stamford Bridge, un simbolo della storia e del futuro del Club”.



foto x chelsea