Ufficiale: Xabi Alonso lascia il Bayer Leverkusen. E ora c’è il Real

09/05/2025 | 15:25:43

Il Bayer Leverkusen ha annunciato la separazione da mister Xabi Alonso attraverso una nota ufficiale. I campioni di Germania del 2024, vincitori della Coppa e della Supercoppa, hanno assecondato la volontà dello spagnolo di recedere dal contratto, originariamente valido fino all’estate del 2026, subito dopo la fine di questa stagione. A tempo debito il Bayer annuncerà il suo successore come capo allenatore”. Per l’ex centrocampista spagnolo è ora pronta l’avventura come nuovo tecnico del Real Madrid.

FOTO: Instagram Xabi Alonso