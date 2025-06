Ufficiale: Woodman è un nuovo portiere del Liverpool

27/06/2025 | 21:32:33

Il Liverpool ha annunciato l’acquisto di Freddie Woodman, portiere 21 anni, arrivato a parametro zero. Farà il terzo, alle spalle di Mamardashvili e Alisson.

Questa la nota del club campione di Inghilterra: “Il Liverpool annuncia l’acquisito di Freddie Woodman sulla base di un trasferimento gratuito. Il 28enne ha stipulato un contratto con i Reds per rafforzare il pacchetto portieri dopo la scadenza del suo precedente accordo con il Preston North End. Ex nazionale inglese U21, Woodman ha messo insieme 138 presenze durante il suo periodo di tre anni a Deepdale, vincendo il premio Player of the Year del club per il 2022-23. Precedentemente ha anche rappresentato vari club in Inghilterra e Scozia, tra cui Newcastle United, Swansea City e Kilmarnock. Woodman inizierà la preparazione pre-stagionale con la squadra di Arne Slot quando i giocatori si riuniranno al Centro di formazione AXA il mese prossimo”.

Foto: X Liverpool