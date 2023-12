Hee Chan Hwang, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Wolverhampton. L’accordo durerà fino al 2028, con l’opzione per ulteriori 12 mesi. Il nazionale sudcoreano, già 9 gol in stagione, si è trasferito al Molineux inizialmente in prestito nel 2021 e adesso sta disputando la sua migliore stagione con 8 reti e 2 assist in 17 presenze in Premier.

Foto: Instagram Wolves