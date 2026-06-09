Ufficiale: Wolverhampton, ingaggiato l’esperto Trippier

09/06/2026 | 11:50:34

Colpo di esperienza per il Wolverhampton che punta all’immediata risalita in Premier. I Wolves hanno ingaggiato l’esperto Kieran Trippier.

La nota: “La ricostruzione dei Wolves in vista della stagione del 150° anniversario è iniziata con l’ingaggio del talentuoso terzino Kieran Trippier. Il 35enne arriva con un contratto biennale e diventa il primo acquisto estivo per Rob Edwards, con l’obiettivo di riportare immediatamente il club in Premier League. Trippier approda al Molineux a parametro zero dopo un periodo di grande successo di quattro anni con il Newcastle United, dove è stato protagonista della recente rinascita della squadra e ha giocato un ruolo chiave nel portare i Magpies dalla zona retrocessione alla Champions League”.

Foto: X Wolverhampton