Ufficiale: Wolverhampton, Hobbs è il nuovo direttore sportivo

Il Wolverhampton ha nominato il suo nuovo direttore sportivo. Si tratta di Matt Hobbs, già nel club dal 2015 e promosso dal ruolo di responsabile del reclutamento. “Lavorerà a stretto contatto con il presidente Shi, il nuovo allenatore Lopetegui e il personale”.

