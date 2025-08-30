Ufficiale: Woltemade nuovo acquisto del Newacastle. Colpo da 85 milioni

30/08/2025 | 13:36:07

Il Newcastle annuncia il colpo Woltemade, c’è il comunicato ufficiale: “Il Newcastle United ha concluso un accordo record per l’acquisto dell’attaccante Nick Woltemade dallo Stoccarda, squadra della Bundesliga. Il 23enne nazionale tedesco diventa il quinto acquisto estivo dei Magpies in prima squadra, dopo aver firmato un contratto a lungo termine con il St. James’ Park. Nick ha iniziato la sua carriera con il Werder Brema, dove ha fatto carriera nelle giovanili fino a diventare il più giovane giocatore di sempre in Bundesliga, a soli 17 anni, nel 2020”.

FOTO: X Newcastle