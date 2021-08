Ufficiale: Wolfsburg, in attacco arriva Lukebakio

Colpo in attacco per il Wolfsburg che ha definito l’ingaggio del 23enne Dodi Lukebakio. L’attaccante belga arriva in prestito dall’Hertha Berlino. Ecco l’annuncio del club tedesco che ha comunicato l’ufficialità dell’operazione attraverso i propri canali ufficiali.

Auf Leihbasis – Dodi Lukebakio kommt für ein Jahr von @HerthaBSC zu den Wölfen. Herzlich willkommen, Dodi!#VfLWolfsburg pic.twitter.com/QksPRHE8px — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 30, 2021

Foto: Twitter Wolfsburg