Ufficiale: Wirtz rinnova col Bayer Leverkusen fino al 2023

Florian Wirtz, 17 anni, gioiellino del Bayer Leverkusen, in questa stagione ha collezionato già 5 gol e 5 assist in 18 presenze, mettendosi in mostra nel panorama mondiale del calcio. Ma il club delle “Aspirine” ha deciso di blindare la sua stellina, come riporta il Tweet del Bayer è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2023 per il giocatore nativo di Pulheim.

✍️🚨 Florian Wirtz has extended his contract until 2023! pic.twitter.com/zfo1IiSnHv — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 23, 2020