Ufficiale: Wilson-Esbrand si trasferisce al Reims in prestito dal Manchester City

Josh Wilson-Esbrand è un nuovo calciatore del Reims: il giovane 20enne si trasferisce in prestito per una stagione del Manchester City. Ecco la nota ufficiale della società francese: “Formatosi al West Ham, Josh è entrato a far parte della prestigiosa accademia del Manchester City all’età di 17 anni. Surclassato molto velocemente con gli U21 poi gli U23, vincerà il campionato giovanile in queste categorie di età nel 2021 e nel 2022. Le sue prestazioni e le sue qualità catturano l’attenzione di Pep Guardiola che decide di integrarlo nel gruppo dei professionisti a fine 2021. Josh vivrà quindi dall’interno i due titoli dei Citizens in Premier League. Parteciperà anche alla Champions League 2022-2023, vinta dai mancuniani, entrando in campo due volte nella fase a gironi, contro Copenaghen e Siviglia. Durante la seconda parte della stagione 2022-2023, il promettente 20enne viene ceduto in prestito al Coventry City. Giocherà 14 partite di campionato, il più delle volte come terzino sinistro o centrocampista sinistro”.

Foto: Sito ufficiale Reims