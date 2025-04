Ufficiale: Wilshere è il nuovo allenatore ad interim del Norwirch

La sconfitta per 3-1 rimediata ieri contro il Milwall provoca una rivoluzione anticipata in casa del Norwich City. Il club ha comunicato infatti l’esonero dell’allenatore Johannes Hoff Thorup con effetto immediato. E tramite i canali social, il club inglese ha comunicato di aver affidato, ad interim, la panchina a Jack Wilshere. Di seguito la nota: “Jack Wilshere prenderà il comando della prima squadra ad interim per le due partite rimaste del campionato Sky Bet. Sarà assistito da Tony Roberts e Nick Stanley”.

Foto: Instagram Norwich