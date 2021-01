Ufficiale: Willian José nuovo attaccante del Wolves

Il Wolverhampton Wanderers Football Club ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito internet, così come dei post sui propri canali social, di aver ufficializzato l’acquisto di Willian José dalla Real Sociedad. L’attaccante classe 1991, si trasferisce in Inghilterra 9 anni in Spagna, di cui gli ultimi 5 con la maglia della Sociedad, in prestito con diritto di riscatto.

Read the full story as Willian Jose joins on loan from @RealSociedadEN, subject to work permit and international clearance.#WelcomeWillian ✍️🗞 — Wolves (@Wolves) January 23, 2021





Foto: Marca