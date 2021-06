Ufficiale: William Viali confermato sulla panchina del Cesena. Il comunicato

William Viali sarà l’allenatore del Cesena anche per la stagione 2021/22. E’ questo l’esito dell’incontro con il tecnico avvenuto oggi alla presenza del vicepresidente Lorenzo Lelli, del direttore generale Daniele Martini e del direttore sportivo Moreno Zebi. Pur nella possibilità di esercitare in maniera unilaterale l’opzione di rinnovo prevista all’interno del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il Cesena FC ha voluto infatti che la continuità nella guida tecnica della prima squadra derivasse innanzitutto da una perfetta condivisione delle linee guida societarie.

Nel corso del vertice, svoltosi in quel clima di estrema cordialità e sintonia che ha sempre caratterizzato il rapporto con il tecnico Viali, è emersa una totale identità di vedute in ordine ai programmi futuri, alla valorizzazione dell’attuale rosa di calciatori e agli imprescindibili presupposti economico-finanziari che dovranno essere alla base del prossimo progetto sportivo. Nel pomeriggio l’intesa raggiunta con il tecnico ha trovato la ratifica da parte del consiglio di amministrazione del Cesena FC. L’avventura in bianconero di William Viali riparte pertanto dalle 44 panchine fin qui totalizzate che lo hanno visto nell’ultimo campionato centrare l’obiettivo dei play off.