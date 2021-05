Ufficiale: Wijnaldum saluta il Liverpool. “E’ tempo di iniziare una nuova avventura”

Georginio Wijnaldum ha giocato oggi la sua ultima gara con la maglia del Liverpool, ecco il suo annuncio ai microfoni di Sky Sports dopo l’ultima gara di Premier League: “Sto combattendo contro le lacrime in questo momento. I tifosi del Liverpool mi hanno dimostrato grande amore durante i cinque anni. Mi mancheranno, sai? Speravo di giocare qui ancora tanti anni, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Ora devo iniziare una nuova avventura ma non ho ancora firmato per un altro club”.

Foto: Twitter personale Wijnaldum