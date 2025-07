Ufficiale: White lascia il Newcastle. Va in prestito al Leyton Orient

30/07/2025 | 17:03:37

Il Newcastle ha annunciato il prestito di Joe White, che si trasferisce al Leyton Orient. Le prime parole del centrocampista classe 2002 ai canali ufficiali del Leyton: “Sapevo da settimane che c’era questa possibilità. Una volta avuto il via libera dal Newcastle, non ho avuto dubbi: volevo solo il Leyton Orient. Ho seguito la squadra nella parte finale della scorsa stagione, è stato davvero emozionante vederli giocare. Ogni prestito mi ha fatto crescere e sono convinto di poter contribuire a rendere il nostro gioco ancora più divertente. Non sono qui per fare numero, voglio giocare e aiutare il club a ottenere grandi risultati”.

FOTO: X Newcastle