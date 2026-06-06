Ufficiale: West Ham, Sullivan si dimette dalla dirigenza

Il West Ham comunica, sui propri canali ufficiali, che Sullivan si dimette dalla propria posizione dirigenziale: “Il West Ham United può confermare che il presidente congiunto David Sullivan si è dimesso dalla sua posizione con effetto immediato. Sullivan si è anche dimesso da direttore sia di WH Holding Limited che del West Ham United Football Club, essendo stato informato dell’imminente pubblicazione di gravi accuse. Resta inteso che nessuna delle accuse riguarda il West Ham United o nessuna delle sue operazioni. Attraverso i suoi rappresentanti legali, il signor Sullivan nega qualsiasi condotta illegale e ha preso la decisione di dimettersi per evitare interruzioni del Club mentre affronta la questione privatamente. L’amministratore delegato ad interim Karim Virani, che riferisce all’attuale consiglio di amministrazione, continuerà ad essere responsabile della guida delle operazioni quotidiane del Club. Il Club fornirà un aggiornamento sulla futura struttura del Consiglio di Amministrazione a tempo debito, ma non farà ulteriori commenti in questo momento”.